الرئاسة المصرية: التعديل الوزاري خلال أيام ولن يمس قنديل

قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء هشام قنديل الذي يلقى انتقادا واسعا سيبقى في منصبه بعد التعديل الوزاري المحدود الذي سيعلن في غضون أيام.

وقال المتحدث إيهاب فهمي في مؤتمر صحافي إن التعديل الوزاري سيكون محدودا ولن يشمل رئيس الوزراء.

وانضم بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الى معارضين علمانيين وليبراليين ويساريين فضلا عن أحزاب سلفية في انتقاد قنديل.

وقال المتحدث إن التعديل يهدف الى تحسين مستوى أداء الوزارات وأضاف أن المشاورات لاتزال جارية فيما يتعلق بهذه التغييرات، مضيفا أنها ستعلن خلال أيام وستستند إلى الكفاءة.