البرادعي يطرح مبادرة جديدة لتجنب "الانفجار"

طرح الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور المنسّق العام لجبهة "الإنقاذ الوطني"، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الحالية وتجنب ما وصفه بـ"الانفجار الوشيك"، مطالباً بسحب مشروع قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى فوراً، وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فضلاً عن إقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام وتعيين نائب عام جديد، وإجراء حوار جاد بين القوى الوطنية، محذراً من ارتفاع حدة الاستقطاب بالمجتمع، قائلاً: "القطار أوشك على الانفجار".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن البرادعي تعليقه، في تدوينة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأربعاء، أن الرئيس محمد مرسي مسؤول عن الأوضاع الحالية بالبلاد، وطالبهم بالاستماع لصوت العقل.

وقال: "إلى الدكتور مرسي ومن معه.. أحمّلك باسم جموع الشعب المسؤولية الكاملة عن حالة الاستقطاب التي تمزق الوطن.. استمعوا لصوت العقل قبل فوات الأوان".

وأضاف البرادعي: "البداية هي سحب مشروع تدمير السلطة القضائية، وتشكيل حكومة قادرة مستقلة، واختيار نائب عام جديد، ثم الدعوة لحوار وطني جاد"، مشدداً على أن الجهل والعناد سيدمران البلاد.