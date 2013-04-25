الجدل بين القضاء والرئاسة يتصدر عناوين الصحف المصرية

تابعت الصحف المصرية الصادرة الخميس 25 أبريل/نيسان الأزمة المستمرة بين الرئاسة المصرية والقضاة، فجاءت صحيفة "الوفد" بعناوين مثل "تصعيد من القضاة والشورى يعاند.. الجمعية العمومية: اعتصام مفتوح والمجلس يواصل تمرير قانون السلطة في غياب الحكومة" و"استقالة جاد الله تكشف المستور في الاتحادية" و"المستشار يتهم الجماعة بالتغول على الرئيس" و"مصادر القصر: استقال لرغبته في منصب وزاري".

أما صحيفة "اليوم السابع" فنقرأ من عناوينها "تقرير أميركي: وزير الدفاع الأمريكي ناقش أزمة أخونة الجيش مع السيسي" و"بلاغ يتهم مرسي وبديع والشاطر بالتجسس على العسكريين والمعارضين".

وعنونت صحيفة "المصري اليوم" قائلة "القضاة يلجأون للعدالة ضد مرسي" و"مجلس الشورى يوافق مبدئياً على ثلاثة مشاريع لذبح السلطة القضائية" و"العريان بالشورى: أموال رئيسنا في سويسرا.. والنواب: قصدك السابق".

وكذلك تناولت صحيفة "الشروق" الصدام بين القضاء والحكومة، فجاءت العناوين بـ"الصدام الكبير يقترب.. الشورى يقر السلطة القضائية من حيث المبدأ" و"الزند يقاضي الرئيس ووزارة العدل تلوح بالدستورية" و"حرس الحدود ينقذ تسعة ارتيريين من قبضة تجار أعضاء".

أما صحيفة "الوطن"، فقد كشفت عن "أسباب استقالة جاد الله" و"اجتماعات سرية بين الإخوان والوسط بالرئاسة لطبخ قانون القضاء".

ورصدت صحيفة "التحرير" بركاناً في المشهد المصري فحملت عناوينها "بركان القضاة ينفجر في وجه الإخوان" و"المفتي: لم يبق لنا الا الجيش".

وأخيراً عنونت صحيفة "الحرية والعدالة" بـ"التعديل الوزاري سيكون محدوداً وإعلانه خلال أيام" و"الكسب غير المشروع يجدد حبس المخلوع خمسة عشر يوماً".