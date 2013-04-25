قال وزير التموين والتجارة الداخلية، باسم عودة، إنه قام بزيارة 12 محافظة من أجل التحرك لتحقيق أهداف الوزارة من خلال رؤية الوزارة، على أن يتم تقييم نجاح التجربة من خلال الشعب المصري.

وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أنه تولى الوزارة في فترة عصيبة، وهناك عمل جاد من أجل المرور من تلك الفترة.

وأشار إلى أن الدولة تدفع 21 مليار جنيه سنوياً لدعم رغيف الخبز، والمواطن فشل في الحصول على رغيف خبز جيد، مؤكداً أن أسوأ ما رسخه نظام حسني مبارك أنه دفع إلى شعور البعض أنهم خارج حساب القانون.

وأكد أن مشكلة أصحاب المخابز أن يكون هناك تقبل لمنظومة وزير التموين، مشيراً إلى أن الأمل كان الوصول يوم 15 مارس/أذار لتطبيق منظومة التموين في 17 محافظة، وتم تحقيق هذا الأمل يوم 17 مارس من بينها القاهرة.

وقال إن هناك 16 ألف مخبز قامت بالتعاقد وتنفيذ المنظومة الفعلية لوزارة التموين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعني نجاح المنظومة، مؤكداً أنه استقبل رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب مرتين، إضافة إلى الاجتماع مع رؤساء شعبة المخابز في أكثر من محافظة.

وقال إن ما تم إنجازه في هذا الملف المعقد يتجاوز 70%، مؤكداً انتظاره مزيداً من الدعم من شعب مصر للحفاظ على النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

واعترف بوجود مشكلة كبيرة ما زالت موجودة في سلعة الأرز ولم يتم حلها، وهناك مناقصة تمت مؤخراً قامت بتوريد كمية أقل من الحاجة.

وأضاف أنه يأمل في الشهر القادم أن ينجح في تحسين زيت الطعام المخصص للتموين للمواطن، مشيراً إلى أن هناك تطوراً كبيراً في زيت الطعام للمواطن سيفتخر به أنه يستحق هذا الإنتاج المتميز.

وأشار إلى أن ملف البوتوجاز تمت السيطرة عليه سيطرة كاملة بالتعاون مع العديد من الوزارات، وتم إنهاء العمل في السوق السوداء التي كانت تصل إلى سبعة مليارات جنيه.

وقال إن تقديرات وزراة الزراعة أن يتم توريد من 9 إلى 10 آلاف طن من القمح إلى وزارة التموين، مشيراً إلى أن القمح من السلع الاستراتيجية التي يجب أن يتم توفيرها للمواطن، وهناك خطط طموحة في هذا المجال.