جامعة القاهرة تضع كاميرات مراقبة لمواجهة أعمال البلطجة

وافق مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه، الخميس 25 إبريل /نيسان، على إجراءات زيادة كفاءة عملية التأمين والحماية للحرم الجامعي، والمدن، والمستشفيات الجامعية، وتشمل هذه الإجراءات زيادة أفراد الأمن المدني وتدريبهم.

وكذلك سرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة، ودراسة إمكانية توفير البوابات الإلكترونية، وزيادة كفاءة الدوريات الليلية لأمن الجامعة حول أسوار الحرم الجامعي والكليات خارجه، وكذلك تفعيل تأمين المدن الجامعية والمستشفيات من الخارج، وتكوين فرق لإدارة الأزمات.



ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة قوله، إنه تلقى تقريراً من اللجنة المشكَّلة لتحديد احتياجات الكليات الجامعية في المرحلة الأولى لتوسعات الجامعة، في أرض بين السرايات التي تمَّت إعادتها للجامعة، والمخصصة لمرحلة البكالوريوس، وتشمل مدرجات تعليمية، وقاعات محاضرات، وتدريب، وذلك حسب الاحتياجات الفعلية لها.



ومن الكليات التي تقدمت بحاجتها من المرحلة الأولى: كلية الحاسبات والمعلومات، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والحقوق، والآداب، والدراسات الإفريقية.