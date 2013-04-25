حزب النور: التعديل الوزاري ليس حلاً للأزمة الراهنة

قال حزب النور السلفي إنه يرى أن التغيير الوزاري المحدود المزمع إجراؤه في الأيام القادمة "لا يعتبر حلاً للأزمة، ولن يضيف جديداً".

وأضاف الحزب في بيان صادر له، الخميس 25 أبريل /نيسان، أن رؤية حزب النور هي وجوب حدوث تغيير وزاري شامل يأتي بحكومة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة.

وتابع الحزب في بيانه: "وبناءً على ذلك لن يقوم الحزب بتقديم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل، ليس عزوفاً عن المشاركة ولكن اقتناعاً بعدم جدوى هذا التعديل".