وزير الإعلام المصري يكرر إيحاءاته الجنسية ضد الصحافيات

عاود وزير الإعلام المصري صلاح عبدالمقصود ردوده المستفزة على الإعلاميات خلال مؤتمر صحافي لعرض أهم الإنجازات التي قام بها خلال فترة رئاسته للوزارة.

هذه المرة كان رد الوزير المستفز على سؤال لمراسلة قناة "النهار" الخاصة عن محتوى قنوات التلفزيون المصري، فأجاب الوزير "سأقول لك كما قلت لزميلتك من قبل "تعالي وأنا أقولك أين المحتوى".

واعترض على تعليق المراسلة بأن سياسة التلفزيون والوزارة مازالت كما هي قبل الثورة، فرد الوزير: "لسنا مثل النظام السابق، واللي ما يشفش من الغربال يبقى..."، وتمادى "خلاص.. خلاص... حضرتك اسمك إيه؟".

وقد أثار رده حالة من الاستهجان بين جموع الصحافيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء، لاستعراض إنجازاته منذ توليه حقيبة وزارة الإعلام، وأعلن عدد منهم انسحابهم اعتراضاً على مقولة الوزير.

ووصفت الصحافية داليا أشرف رد الوزير عليها بـ"المتدني وغير المحترم" ولفتت إلى أنها بعد هذا الموقف مباشرة قامت بالخروج وإنهاء تصوير المؤتمر، وذلك بحسب ما نقلت عنها صحيفة "اليوم السابع".

وأضافت أنها لم تقرر ما سوف تفعله في الواقعة وما إذا كانت ستقيم دعوى قضائية ضد الوزير.

هذا وقد أثار رد وزير الإعلام غضب واستياء عدد كبير من الإعلاميين وخبراء الإعلام.

فعلق الإعلامي وائل الإبراشى قائلاً: "إن وزير إعلام مصر لا يستطيع ضبط كلماته، فهو يكرر ردوده على الصحافيين والإعلاميين بإيحاءات جنسية للمرة الثالثة بعد واقعته الشهيرة مع الإعلامية زينة يازجى، ومع إحدى الصحافيات في مؤتمر سابق". ووصف الإبراشى كلمات وزير الإعلام بالتحرش، موضحاً أن التحرش الجنسي هو مجرد كلمة، وليس فعلاً فقط.

كما علق الإعلامي محمود سعد موجهاً كلامه لعبد المقصود، قائلاً: "طالما قبلت العمل العام، عليك أن تتقبل أي كلام يُقال ضدك، وممكن ترفضه ولكن بأدب، إنما عصبية وتجاوز لا".

وقالت الإعلامية درية شرف الدين، إن ما يفعله الوزير تحدٍ واضح، خاصة وأن هذا الفعل يكرره للمرة الثالثة خلال أسابيع قليلة، مشيرة إلى أن الوزير أصبح يتحدث وهو معتمد على قوة تسانده وهي جماعة "الإخوان المسلمين" المنتمي إليها.

وأكد الإعلامي سليمان جودة، أن جماعة "الإخوان المسلمين" لديهم مشاكل نفسية، وهذا ما انعكس بالفعل على أدائهم في الحكم، فهم لا يجيدون التعامل مع الشعب والجماهير، على حد قوله.

وأبدى الخبير الإعلامي صفوت العالم استغرابه من الطريقة التي يتعامل بها الوزير مع الإعلاميين والصحافيين، موضحًا أن الحل، أن تتجنب جميع وسائل الإعلام المختلفة أخبار هذا الوزير، مشيراً إلى أن مصر علمت العالم العربي حرية الإعلام والصحافة، وقد أعادها الوزير الحالي إلى الخلف مئات السنين خاصة في مجال الإعلام.