الإسلاميون يؤجلون مليونية الجمعة انتظاراً لقانون السلطة القضائية

أكدت قوى إسلامية عدة تأجيل الدعوة للمليونية التي كان من المقرر القيام بها غداً، إلى الجمعة المقبلة، لإتاحة الفرصة لمناقشة قانون السلطة القضائية.

وقالت القوى في بيان لها، ظهر اليوم الخميس، "في إطار متابعتنا للمستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية لمجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس، وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس في مناقشة القانون وإصداره".

وقررت القوى تأجيل الدعوة لمليونية الجمعة، وذلك لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن.

وأضافت القوى في بيانها أنها مستمرة في مراقبة الأوضاع، والتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع بما يكفل إصلاح كافة مؤسسات الدولة ويحيي الحلم والأمل مجدداً في قلوب الشعب المصري.

وأشارت إلى استمرار التواصل بين جميع القوى السياسية والتيارات الثورية والوطنية الموقعة على ذلك البيان من أجل دعوة جموع الشعب المصري للتحرك في حال حدوث ما يعيق مسيرة الإصلاح والبناء.

وطالبت القوى مؤسسة الرئاسة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن، واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة التي تحقق ما يتمناه شعب ثار من أجل الحرية والكرامة واستقلال الإرادة.

وضمت القوى المشاركة في المؤتمر عدداً من الأحزاب والحركات، على رأسها حزب الأصالة، والوسط، العمل الجديد، الحرية والعدالة، البناء والتنمية، الإصلاح، وحركات الائتلاف العام للثورة، الجبهة الثورية لحماية الثورة.