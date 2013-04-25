قيادي سلفي: لو أعرف إن مرسي هيدخّل الشيعة كنت انتخبت شفيق

قال قيادي بالدعوة السلفية المصرية إنه لو كان يعلم أن الرئيس محمد مرسي سيُدخل الشيعة مصر، لكان انتخب الفريق أحمد شفيق، ودعا الناس لانتخابه.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدكتور أحمد فريد قوله خلال لقاء تلفزيوني قوله: "والله، لو أعرف إن مرسي هيدخل الشيعة، كنت انتخبت شفيق، وكنا دعينا الناس لانتخاب شفيق، أهو هيرجعنا السجون تاني، مش مشكلة، لكن إفساد عقائد الناس أشد من أنك تسجن الناس أو تأخذ أموالهم"، على حد قوله، الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وأضاف القيادي السلفي أن الرئيس مرسي لا يعلم خطورة الأمر، "ومش بيسمع الكلام، الرئيس اللي قال لنا إن الشيعة خط أحمر، وعلى جثتي، دلوقتي الأحمر بقى أخضر، ومفيش جثة ولا حاجة".

واستكمل فريد: "أنا بعتبر دي خيانة للعهد ولعقيدة الأمة، ما يحدث اليوم أشد جرماً مما كان يحدث في عهد مبارك".

وأضاف: "نقول للإخوان اتقوا الله في عقائد الناس وفي البلد"، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تجري اختبارات للمتقدمين للوظائف بها حتى يعرفوا "الإخوان" من السلفيين، فيتم اختيار المنتمين للإخوان دون الآخرين.