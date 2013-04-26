السلطات الأمنية تفشل في إنهاء احتجاز فوج سياحي بأبوسمبل

فشلت جهود أجهزة الأمن بأسوان في إقناع أهالي مدينة أبوسمبل بإعادة فتح الطريق أمام الفوج السياحي، الذي تم احتجازه صباح الجمعة، أمام مطار أبوسمبل.

هذا.. وقد انتقل اللواء جمال الفولي، نائب مدير أمن أسوان، ورئيس مدينة أبوسمبل، اللذان دخلا في مفاوضات مع المحتجين دون استجابة، بعد أن أصر المحتجون على موقفهم بتسليم المتهمين والسلاح المستخدم وتحرير الشرطة محضراً للمتهمين، مع أخذ تعهدات على الشرطة بالعودة وضبط الخارجين على القانون.

واضطرت قيادات الأمن إلى إعادة السائحين مرة أخرى إلى المعبد بعد فشل جميع المحاولات في إقناع المحتجين بإعادة فتح الطريق ومرور الفوج السياحي، الذي كان من المفترض أن يصل إلى مدينة أسوان، الجمعة، ويضم 600 سائح من جنسيات مختلفة يستقلون 46 حافلة سياحية بعد زيارة معبد أبوسمبل.

وأكد مصدر أمني أنه سيتم تسكين الفوج في أحد فنادق مدينة أبوسمبل لحين إعادة فتح الطريق..

من ناحية أخرى تسبب احتجاز سياح الفوج الأول إلى تأخر وصول الفوج السياحي الثاني، الذي يتحرك من مدينة أسوان إلى أبوسمبل وقت الظهيرة، والذي يضم 7 حافلات سياحية في طريقها إلى معبد أبوسمبل.