مسيرة بالإسكندرية لتأكيد هيبة ومكانة القضاء

انطلقت مسيرة من ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية عقب صلاة الجمعة اليوم، في طريقها إلى منطقة المنشية للتأكيد على هيبة ومكانة القضاء، والمطالبة بإصلاحات سياسية تصل لإسقاط النظام الحالي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، رفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم، والمنددة بإصابة عدد من النشطاء خلال الفعالية الاحتجاجية التي انطلقت الأسبوع الماضي ووقعت خلالها اشتباكات بميدان فيكتور عمانويل بسموحة، وحمّلوا عناصر ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الاشتباكات.

وأشار المشاركون في الفعالية الاحتجاجية إلى أنهم في طريقهم إلى زيارة إحدى مصابات اشتباكات الجمعة الماضية تدعى "أمل" بمنزلها، والتي أفادت بإصابتها بجرح قطعي بسلاح أبيض خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، وفق محضر الشرطة الذي حررته.