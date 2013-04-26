حركة كفاية تدعو للتظاهر في مليونية "دعم استقلال القضاء"

دعت حركة كفاية كافة القوى الثورية والوطنية وجماهير الشعب المصري إلى المشاركة في تنظيم مليونية حاشدة، الجمعة 26 أبريل/نيسان، في كافة ميادين مصر، بعنوان "مليونية دعم استقلال القضاء".

وتهدف هذه المليونية، حسب الحركة، إلى مواجهة الهجمة الشرسة ضد القضاة والسلطة القضائية، إلى جانب التمسك بباقي المطالب الثورية، خاصة إسقاط النظام ورحيل محمد مرسي، الذي وصفته كفاية بـ:"ممثل جماعة الإخوان" في قصر الرئاسة.

ووفق صحيفة "الشروق" المصرية، قال منسق الحركة محمد الأشقر، إن "شباب الحركة سيتظاهرون أمام دار القضاء العالي بالقاهرة، وأمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية؛ احتجاجا على محاولات الإطاحة بنحو 3500 قاض تخطوا سن الستين، في حالة إقرار مجلس الشورى مشروع القانون المقدم من حزب الوسط"، على حد تعبيره.

ووصف الأشقر مشروع القانون بـ"المشبوه"، متهما حزب الوسط بمحاولة استغلال أحكام براءة وإخلاء سبيل عدد من رموز النظام السابق، لكسب تأييد الجماهير لتمرير مشروعهم الذي يمثل "تدخلا سافرا في شؤون السلطة القضائية"، على حد قوله.

وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة "شباب 6 أبريل"، الجبهة الديمقراطية، عن تنظيم مسيرة بالدراجات، عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن عدد من النشطاء، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم الجمعة الماضية بتهمة انتمائهم لتنظيم "بلاك بلوك".

وقال شريف الروبي عضـو المكتـب السيـاسـي لحـركة شبـاب 6 أبـريل الجبهة الـديمقـراطيـة: "سنعلق صور النشطاء السبعة في الجهة الخلفية للدراجات التي ستنطلق في مسيرة من الكيت كات إلى قصر الاتحادية، ولن ندخل في اعتصام مفتوح أمام القصر".