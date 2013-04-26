عناصر بلاك بلوك يهاجمون مديرية أمن الإسماعيلية بالمولوتوف

هاجمت مجموعة من عناصر "البلاك بلوك" يقدر عددها بـ30 فردًا مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من المدخل الرئيسي لشارع محمد علي وألقوا عليه قنابل مولوتوف، حسب ما نسبته صحيفة "أخبار اليوم" لمصدر أمني مسؤول بالمديرية.

وقال إن قنابل المولوتوف التي ألقوها تسببت في إشعال النيران في سيارتي شرطة كانتا بمحيط المديرية.

وأوضح أنه تم الاستعانة بقوات الدفاع المدني التي نجحت في إخماد الحريق بعد أن تسببت النيران في إحراق سيارتين.

وأضاف أن رجال الأمن طاردوا عناصر البلاك بلوك التي فرت هاربة في الشوارع المجاورة للمديرية.

يذكر أن هجوم "البلاك بوك" على مديرية أمن الإسماعيلية جاء ردًا على إلقاء القبض على أحد عناصرها منذ أيام