القبض على 11 متظاهراً حاولوا مهاجمة كنيسة في بني سويف

تسببت الاشتباكات التي وقعت عقب صلاة الجمعة بين مئات المتظاهرين وقوات الشرطة بمدينة الواسطى، في إصابة 8 من المتظاهرين، أحدهم في حالة خطيرة بالمستشفى، بينما قام الأهالي بإجراء إسعافات أولية لعدد منهم قبل نقلهم لمستشفى الواسطى المركزي وبني سويف العام.

كما قامت قوات الشرطة بالقبض على 11 من المحتجين، يشتبه في قيامهم بالتحريض ومحاولة الاعتداء على كنيسة مارجرجس. بحسب بوابة "الأهرام".

ونجحت أجهزة الأمن بالمحافظة، في فرض حصار شديد حول الكنيسة ومسجد التحرير المجاور لها، وتمكنت من إيقاف الاشتباكات، وسط حالة من الهدوء الحذر بمنطقة وسط المدينة.

يذكر أن المئات من مواطني عائلات الواسطى نظموا مسيرة عقب صلاة الجمعة خرجت من مسجد التحرير، وطافت شوارع مدين الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، مرددين هتافات "مش هنمشي، بنتنا لازم ترجع، سلمية سلمية"، اعتراضاً على اختفاء الفتاة المسلمة رنا حاتم شاذلي 21 عاماً، واتهام عائلتها لأسرة مسيحية وقيادات كنسية بإجبارها على اعتناق النصرانية وتسفيرها إلى تركيا.