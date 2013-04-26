تغريم العريان 15 ألف جنيه في قضية سب جيهان منصور

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، السبت 27 أبريل/نيسان، بتغريم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، 15 ألف جنيه مصري، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، إثر اتهامه بسب وقذف الإعلامية المصرية جيهان منصور، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "صباحك يا مصر"، الذي تقدمه المذيعة على قناة "دريم" الخاصة.

وقال الدكتور العريان إنه سيستأنف على الحكم الصادر ضده، وأكد على حسابه الشخصي على "فيسبوك" و"توتير"، أن معلومات خطأ نشرتها بعض المواقع الاخبارية عن إيقاف حبسه 3 سنوات.

وقال د.سمير صبري، محامي جيهان منصور لـ"العربية.نت" إن "مواقع إخبارية تسرعت في نشرالحكم، وإن ما صدر ضد العريان حكم بالغرامة 15 ألف جنيه فقط مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ".

وأضاف"أن معنى إيقاف تنفيذ حكم الغرامة لمدة 3 سنوات أن العريان لن يدفعها، ويعني أيضا أنه لو ارتكب مثل هذه الواقعة مرة ثانية يطبق عليه الحكم تنفيذياً على الواقعة القديمة والجديدة".

وكشف صبري أنه اتفق مع الإعلامية جيهان منصور على رفع دعوى تعويض مدني على ما أصابها من أضرار مادية ومعنوية بمبلغ نصف مليون جنيه مصري، وأنه في حال الحكم بذلك التعويض فستتبرع به الإعلامية لمستشفى الطفل لعلاج السرطان .

وكانت نيابة استئناف القاهرة أحالت العريان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها في البلاغ الذي قدمته المذيعة ضده، واتهمته فيه بأنه قذفها علناً أثناء حديث تلفزيوني معها، متهماً إياها بتقاضي أموال من تيار سياسي معين كي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وقالت المذيعة في بلاغها إن الاتهام الذي نسبه إليها العريان عار تماماً من الصحة، ومن شأنه التشهير بها، والإساءة إلى سمعتها بين أفراد الوسط الإعلامي والمجتمع بصفة عامة.

وشهدت الساحة الإعلامية خلال الأشهر الماضية اشتباكات بين قيادات وموز إخوانية وسلفية من ناحية، وبين إعلاميين وفنانين، على إثر استخدام الفريق الأول عبارات تقع تحت طائلة القانون.

وفي ذات السياق، صدر مؤخراً حكم بالسجن على الداعية عبدالله بدر في قضية سب وقذف الممثلة المصرية، إلهام شاهين.