الاستئناف توقف دعوى تمكين عبدالمجيد من العودة لمنصبه

قال مصدر قضائي إن محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء، قررت وقف نظر طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بالحصول على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من النائب العام الحالي. وفق ما ذكرت "صحيفة الأهرام".

كان المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، وكيل المستشار عبد المجيد محمود قد تقدم بطلب الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح عبدالمجيد بالعودة إلى منصبه كنائب عام، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت إعطاءها له، مما اضطره إلى تقديم طلب إلى الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، والتي أصدرت الحكم لصالحه لإلزام محكمة الاستئناف بإعطائه الصيغة التنفيذية.