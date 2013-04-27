الطبطبائي يدين موقف الإخوان من سوريا وإيران

عبّر النائب الكويتي البرلماني السابق، الدكتور وليد الطبطبائي، عن استيائه من موقف جماعة الإخوان المسلمين في مصر تجاه الثورة السورية، منتقداً التقارب مع إيران الملطخة يدها بدماء الشعب السوري، بحسب وصفه، نقلاً عن "الوطن" الكويتية.

وقال الطبطبائي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عتبنا كبير على الإخوان بمصر بسبب تخاذلهم تجاه الثورة السورية، وبسبب التقارب مع إيران سياسياً وسياحياً، وهي الملطخة يدها بدماء الشعب السوري".

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية قد أشارت في وقت سابق إلى مغادرة وفد رئاسي مصري مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، متوجهاً إلى إيران على متن طائرة خاصة في زيارة "غير معلنة" مسبقاً.