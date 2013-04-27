القبض على 15 من عناصر البلاك بلوك بتهمة إثارة الشغب

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على 15 متهما من عناصر "بلاك بلوك" لاتهامهم بإضرام النار في سيارة شرطة والتعدي على قوات الأمن المتواجدة بمحيط قصر الاتحادية، وأمر اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وبحسب "بوابة الأهرام" كان العميد عبد العزيز خضر مفتش المباحث قد تمكن والقوة المرافقة له بإشراف اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة من القبض على 15 من عناصر "بلاك بلوك" عقب قيامهم بالتعدي على النقيب مصطفى شلبي معاون مباحث قسم شرطة عين شمس "مصاب بجرح قطعي بالظهر" نتيجة طعنة بمطواة، والنقيب أحمد لطفى ضابط بقسم شرطة النزهة، كما أصيب 3 أفراد أمن و3 مجندين بإصابات متفاوتة.

كما قام مثيرو الشغب بإضرام النيران في سيارة شرطة نائب مأمور قسم شرطة المطرية حتى تفحمت تماما، كما منعوا سيارة المطافي من إخماد النار.