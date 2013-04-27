تدويل أزمات مصر

عندما تتصدع جبهتك الداخلية‏,‏ وتعجز قيادات البلد في الحكم والمعارضة عن الإتيان بحلول ناجعة لمشكلاتنا المتراكمة‏,‏ وتكتفي القيادات ـ بالمشاحنات والتراشقات واتهامات الفشل والعمالة‏.

فتأكد أن هذه الدولة البائسة ستصبح هدفا سائغا مشروعا لتدخلات وإملاءات خارجية ما أنزل الله بها من سلطان ولن تكون أزماتنا شأنا داخليا خالصا, لأنه سيجري تدويلها. حينها لن يجدي الارتكان إلي مقولات عدم الاقتراب من شئوننا الداخلية, وقطع أصابع من تسول له نفسه اللعب فيها, لأننا سنحصد آنذاك الثمار المرة لسوء إدارة دولة بحجم وتاريخ مصر.



إن ظن الشعب المصري أن بلاده بعيدة عن هذا السيناريو المفزع المخيف, وأن الحديث عنه أضغاث أحلام أو نظرة غارقة في التشاؤم, فإنني أرجوه وأستحثه في الرجاء أن يعيد النظر في اعتقاده, فهو يقترب منه بأسرع مما يحسب. خذ مثالا سيناء التي احتفلنا بعيد تحريرها الخميس الماضي, وكررنا الاسطوانة المشروخة بأننا أهملناها, فقد استوطنها الجهاديون الذين يتحركون فيها بحرية زائدة, وبينما نتشبث بعبارات إنشائية فارغة المضمون بأنها في العين والعقل, فإن إسرائيل تسعي لتدويل قضيتها بحجة مكافحة الإرهاب.



التحرك الإسرائيلي معلن ولدي تل أبيب من الأوراق الكثير لاستمالة أمريكا والغرب نحو الموافقة علي نشر قوات دولية علي الحدود المصرية الإسرائيلية, للحد من إطلاق الصواريخ منها علي أراضيها. المثال الثاني يتجسد في أزمة القضاء, فحينما أعلن نادي القضاة عن نيته تقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ضد الداعين لجمعة' تطهير القضاء' جاء الرد بأنه محاولة للاستقواء بالخارج. غير أن حماس المتحمسين في الهجوم علي القضاة منعنا من الانتباه الي أن العالم لن يقف ساكنا, وأن هناك سابقة معروفة في باكستان, عندما أقال الرئيس السابق برويز مشرف القاضي افتخار تشودري رئيس المحكمة العليا في2007, فالحدث كان موضع اهتمام دولي ساهم في تكثيف الضغوط علي مشرف الذي اجبر لاحقا علي الاستقالة, بعد خسارته موقعته مع القضاء. وقديما قال أرسطو:' اعتبر بمن قبلك, ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك'.

نقلاً عن صحيفة "الأهرام".