حزب النور يدعو لحوار مجتمعي حول قانون السلطة القضائية

أكد عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى اعتراض الحزب على قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن القضاء هو السلطة الثالثة ولابد من أخذ رأيه في هذا القانون الخاص بهم وكيفية العمل به حسب نص الدستور.

وبحسب صحيفة "الأهرام" دعا بدران إلى إجراء حوار مجتمعي بين كل القوى السياسية حول القانون حتى يخرج معبرا عن إرادة الشعب، لافتا إلى أن الشورى منوط به مناقشة القوانين المهمة والضرورية فقط لتسيير المرحلة الحالية وهذه أول مرة تتم فيها مناقشة قوانين مقدمة من أعضاء أو أحزاب بالمجلس والمعمول به قبل ذلك أن تأتي القوانين من الحكومة، وبالتالي رأينا أن هذا الأمر به قدر من التعجل وأبدينا ملاحظاتنا.

ومن ناحية أخرى، تحفظ بدران على تعدي بعض أعضاء السلطة القضائية على اختصاص مجلس الشورى واستعداء المجلس والاستقواء بالخارج, رافضا أن تتغول أي سلطة على سلطة أخرى.

