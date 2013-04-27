حزب الوطن السلفي: حكومة قنديل فشلت في معالجة الأزمات

قال يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن، إن حكومة قنديل لم تقدم أى بصمات تذكر منذ توليها الوزارة ولا أقول إنها فشلت إلا بعد مرور فترة كافية للحكم عليها، وعدم وجود أى بصمات يرجع إلى أنه لا توجد طريقة جديدة لمعالجة الأزمات، كما لا توجد خطة واضحة يتم إعلانها على الشعب المصري. وذلك بحسب صحيفة "اليوم السابع".



وأضاف حماد، أثناء حديثه لبرنامج خارج الإطار مع الإعلامي جمال الكشكي، أننا نحتاج خبيرا اقتصاديا بحنكة سياسية يعرف كيف يعطى للمواطن البسيط أملا للغد، وأن يقنع المواطن بأن الأزمات عولجت مثل أزمة الطاقة مثلا، وأنه لن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائى في الصيف القادم و لا أزمة فى السولار والبنزين بحيث لا يسمح لأحد بأن يزايد أو يعطيه الفرصة لذلك.

وأكد حماد أن كل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة لا يوجد بها كفاءات أو تدريب جيد لكوادرها بطريقة كافية يمكن أن تؤهلهم لتسلم الوزارات كما أنه لا توجد دراسة لما هو موجود على الساحة المصرية.

