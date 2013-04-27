العريان يحث الشورى على سرعة تبني الإصلاحات القضائية

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه يتعين على مجلس الشورى أن يتحرك بسرعة؛ لتبني الإصلاحات القضائية، التي أشعلت غضبا عارما بين القضاة.

وكتب العريان، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية بالمجلس، في صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه ينبغي عدم تأجيل إقرار القانون، الذي يحدد صلاحيات السلطة القضائية.

وقال العريان إن مجلس الشورى يملك السلطة التشريعية لإقرار التعديلات، وهو الأمر الذي تشكك فيه المعارضة.

ومن المقرر أن يبت مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بدلا من البرلمان المرتقب "الغرفة الثانية في البرلمان" في قانون السلطة القضائية في القريب العاجل، حيث يهدف القانون إلى تحديد سن تقاعد القضاة عند الستين عاما، وهذا ما قوبل برفض شديد من قبل رئاسة نادي القضاة.

وعلى إثر ذلك أيضا، دعت جبهة الإنقاذ الشعب المصري على لسان حمدين صباحي إلى الاحتشاد أمام مجلس الشورى في أول يوم مخصص لمناقشة قانون السلطة القضائية

