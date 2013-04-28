رئيس القضاء الأعلى: أعضاء المجلس لن يحضروا لقاء مرسي

قال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه سيحضر لقاء الرئيس محمد مرسي ظهر الأحد، بصفته رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء، ضمن رؤساء الهيئات القضائية الستة الذين دعاهم الرئيس للقائه لبحث أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، وإن أعضاء مجلس القضاء لن يحضروا اللقاء ولا أيٍّ من أعضاء مجالس الهيئات القضائية الأخرى وفقاً لـ"بوابة الأهرام".

وأوضح متولي في تصريح له أنه "ليس هناك أجندة محددة من القضاة خلال اللقاء، فالقضاة طرحوا ما عندهم على الرئيس خلال لقاء مجلس القضاء به الأسبوع الماضي، ومن ثم لم يعد هناك جديد نقوله بل سنذهب إلى الرئيس لنسمع ما سيطرحه من حلول للأزمة الحالية".

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجَّهت دعوات ظهر أمس إلى المستشارين رؤساء الهيئات القضائية، للقاء الرئيس مرسي الأحد في قصر الاتحادية في 12:30 ظهراً.

وقد تم توجيه الدعوات إلى كل من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريــال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة.