نائب رئيس حزب الوسط يتحدى الزند على "فيسبوك"

انتقد نائب رئيس حزب الوسط المحامي عصام سلطان، المشروع الذي تقدم به نواب حزب الوسط بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى، معلناً تحديه للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على صفحته الخاصة بـ"فيسبوك"، لكنه لم يذكر اسم الزند صراحة.

كما أعلن سلطان توجّهه أمس إلى النائب العام للإدلاء بأقواله وتقديم المستندات الدالة على تلقي بعض القضاة أموالاً على خلاف القانون، بناءً على الطلب أو البلاغ المقدم من المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل.

وبحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام" وجَّه سلطان رسالة إلى مكي قال فيها: "أعلم أنه باستقالتك فإنك لن تستطيع اتخاذ إجراء تأديبي، ولكنك تستطيع إعلان رأيك للمصريين الذين كنت تقوم على شؤون العدل فيهم، هل يجوز للقاضي تلقي أموال خارج إطار وحدود القانون؟ وما حكمها؟ وكيف إذا كانت أموالاً عامة؟ أرجوك قل رأيك ولا تخشى إلا الله".

وانتقد نائب رئيس حزب الوسط المستشارين طارق البشري وحسام الغرياني لعدم الإعلان عن رأيهما في الموضوع، متسائلاً عن "سر امتناعهما عن ذلك برغم مشاركاتهما بآرائهما فيما هو أقل أهمية".