أبوالفتوح: مصر لن تتقدم بالنهضة "لأن سمعتها بقت وحشة"

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" أن الرئيس محمد مرسي فقد التأييد الشعبي له بعد جلوسه على كرسي الحكم، مشيراً إلى أن هذا التأييد هو الذي منحه القوة لفتح "بدلته" في قلب ميدان التحرير.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها طلاب "مصر القوية" بكلية التجارة جامعة حلوان، أنه لن نتقدم خطوة واحدة إلا بالعلم وليس بالنهضة، قائلا "النهضة بقت سمعتها وحشة"، بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأخبار".

وأضاف أن عملية إدارة مؤسسات الدولة بالغموض والتنظيم السري لا يجوز والإدارة لا تصح إلا بشفافيتها مع المواطن والاستماع إليه لأنه هو دائماً الحق.

وعبر أبوالفتوح عن إعجابه بمظاهرات يوم الغضب التي نظمها الطلاب، مؤكداً أن مطالبهم مشروعة، كما أكد أنه يجب على جميع الجامعات المصرية أن تغير أسلوبها في التعامل مع الطالب علمياً وسياسياً وتتيح له الفرصة في المشاركة الحرة في العمل السياسي واستعادة الجو الطبيعي للجامعة المصرية.

وأضاف أنه لا يمكن "أن نتصور أن يكون هناك تحجيم ومنع للنشاط الطلابي بعد الثورة والشرط الوحيد هو أن لا يتعارض هذا النشاط مع العمل التعليمي الأساسي للجامعة"، مضيفاً إلى أنه يجب أن تكون الجامعة هي بوابة الحرية.

