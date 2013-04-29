طالب بجامعة القاهرة: قانون تنظيم الجامعات يهدر حقوق الطلاب

كشف أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام استأجر بلطجية الملاهي الليلية للاعتداء على الطلاب في جامعة مصر الدولية، بالإضافة إلى دوره في تسمم الطلاب في جامعة الأزهر، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري في الجامعات.

وأضاف خلف في برنامج "الحدث المصري"، الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أن النظام الحالي وحد الطلاب في كل جامعات مصر سواء العامة أو الخاصة، وفي الحضر والريف بسبب الأخطاء التي يرتكبها.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي يسعى إلى منع العمل السياسي في الجامعات، مشدداً على أن التظاهرات التي كانت متجهة إلى مجلس الوزراء لم يتم فيها رفع لافتات خاصة بأي تيار سياسي.

وأكد أن الأزمة مع السلطة الحاكمة لأنها تحاول إصدار قانون تنظيم الجامعات، والذي يضع الأستاذ في مكانة الإله، ويعتبر الطالب المحور الأخير في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الجامعات يهدر حقوق الطلاب تماما.

مطالب بإقالة وزير التعليم العالي

وقال محمد سمير، طالب في كلية الهندسة جامعة "عين شمس"، إن المطالب الخاصة بإقالة وزير التعليم العالي لا تعفي وزير الداخلية من مسؤولياته، وبخاصة مع عودة زوار الفجر للقبض على الطلاب.

وأضاف أن قانون تنظيم الجامعات يبتعد عن مطالب الطلاب ويقف ضدها بصورة كاملة ولا يحمي الطلاب، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي فشل في إدارة العملية التعليمية وهناك اعتراضات على المناهج مشيراً إلى وجود حالة من الغليان في الجامعات بسبب سوء الخدمات والإنفلات الأمني.

وأكد أن توقف النشاط جاء احتجاجا على أعمال البلطجة في الجامعات، والذي لم تشهده من قبل، مشيرا إلى أن ممارسي أعمال البلطجة معروفون بالاسم لإدارة الجامعة وتقوم بحمايتهم.

وقال إن جامعة عين شمس استعانت بالقوات المسلحة، والتي يرفض تدخل أفرادها في الجامعات وكذلك الأمر مع الداخلية، مشيرا إلى أن هناك ميزانية تم رصدها للأمن في الجامعة لتعيين شركات أمن خاصة لتأمين الجامعة.