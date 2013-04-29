إخلاء سبيل حارس مقر الإخوان في أحداث المقطم بكفالة

أخلت نيابة الخليفة برئاسة محمد جمال، وإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، سبيل صهيب محمد إمام، حارس مكتب الإرشاد المتهم بالاعتداء على عدد من الصحافيين والنشطاء أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم، بكفالة 500 جنيه. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

حضر المتهم الذي ألقت مباحث قسم شرطة المقطم القبض عليه، في حراسة أمنية مشددة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا أمام نيابة الخليفة، بعد توافد العشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي للتضامن معه أثناء جلسة التحقيق.

وألقت شرطة المقطم القبض على حارس مكتب الإرشاد، تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار الصادر من نيابة المقطم، لاتهامه بالاعتداء على الناشطة السياسية ميرفت موسى، وعدد من الصحافيين في أحداث الاشتباكات أمام مكتب الإرشاد قبل مليونية "رد الكرامة" التي انتهت إلى أعمال عنف.