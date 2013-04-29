الإخوان تعلن تضامنها مع السلفيين في تظاهرة ضد الأمن الوطني

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، الاثنين 29 أبريل/نيسان، عن تضامنها مع السلفيين في رفض عودة متابعتهم من قبل جهاز الأمن الوطني، وذلك بعد دعوة التيار الإسلامي العام إلى التظاهر أمام المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني بمدينة نصر، رداً على ما سمّوه اتصالات هاتفية جاءت من ضباط الأمن الوطني لأبناء التيار الإسلامي، أكدوا فيها عودتهم للعمل ومتابعة الإسلاميين من قبل الجهاز مرة أخرى كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير، رافضين الزج باسم الرئيس مرسي في هذا الأمر.

وقال صابر أبوالفتوح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في البداية نرفض الزجَّ باسم الرئيس محمد مرسي أو تحميله مسؤولية ما سمَّاه التيار الإسلامي العام باتصالات هاتفية جاءت من ضباط وقيادات الأمن الوطني لأبناء التيار تم التأكيد من خلالها على عودتهم للعمل ومتابعة الإسلاميين من قبل الجهاز مرة أخرى كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن محاسبة الرئاسة على هذا الأمر قبل التأكد من معرفتها بحدوث مثل هذه الممارسات، لافتاً إلى أن الرئيس حينما تصل إليه هذه المعلومات سوف يكون أول الرافضين لها، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يعتقد بوجود قرار من الرئيس مرسي بهذا الشأن.

كما أكد أبوالفتوح رفض الجماعة لعودة جهاز أمن الدولة لسابق عهده في أعمال المتابعة الأمنية مع الناشطين السياسيين سواء من التيارات الإسلامية أو المدنية، معلناً تضامنه مع أعضاء التيار الإسلامي في وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر جهاز الأمن الوطني، ولفت إلى أن عمل جهاز الأمن الوطني الحالي هو جمع المعلومات وعمل تقارير أمنية يتم رفعها لرئيس الجمهورية بحسب نصوص الدستور.

وأمس دعا التيار الإسلامي العام المكوَّن من ائتلافات وأحزاب إسلامية، إلى التظاهر أمام المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني بمدنية نصر.