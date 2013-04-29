الرئاسة المصرية تنفي تضييق الخناق على عمل الصحافيين

أعرب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن استغراب رئاسة الجمهورية إزاء ما تردد بشأن تضييق مؤسسة الرئاسة على عمل الصحافيين وحجب المعلومات وعدم اعتماد عدد من مندوبي الصحف لدى الرئاسة بدعوى أنهم "مناكفين".



وقال المتحدث في بيان صادر، الاثنين 29 أبريل/نيسان، إن الرئاسة تستغرب صدور مثل هذه التصريحات والتي تتنافى كلية مع قواعد وأصول العمل التي تتبعها مؤسسة الرئاسة مع الصحافيين الذين نكنُّ لهم كل التقدير والاحترام ونحرص على التواصل معهم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح المتحدث أن عدد الصحافيين المحليين المعتمدين لدى مؤسسة الرئاسة 54 صحافياً محلياً و177 صحافياً عربياً وأجنبياً يتواصلون مع المكتب الصحافي بشكل يومي لتغطية نشاط رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة بشكل عام.

وأضاف المتحدث أنه في الوقت الذي نتلقى فيه من الصحافيين المعتمدين الكثير من الشكر والتقدير لما يلمسونه من تعاون وشفافية في التعامل, فوجئنا باتهام الرئاسة بأنها تحجب المعلومات وتقوم بالتضييق على الصحافيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن بعضاً من الصحافيين الذين لم يلتزموا بالقواعد المنظمة للعمل بمؤسسة الرئاسة قد تم نصحهم غير مرة بعدم مخالفة هذه القواعد إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه النصائح، الأمر الذي اضطرت معه رئاسة الجمهورية آسفة إلى عدم تجديد التصاريح الخاصة بهم حفاظاً على النظام المعمول به مع ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وشدّد المتحدث الرسمي على احترام الرئاسة لمهنة الصحافة وللدور الكبير الذي يقوم به الصحافيون لتنفيذ هذه المهنة بكل حرفية والترحيب بتلقي أي ملاحظات أو اقتراحات لدعم هذه المهمة بما يضمن نجاحها.