الشيخ خليفة يأمر بالإفراج عن 103 سجناء مصريين بالإمارات

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 103 من السجناء المصريين بالإمارات ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وتكفّل الشيخ خليفة بن زايد بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء المصريين في إطار حرص رئيس دولة الإمارات على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

هذا وأشاد السفير تامر منصور، سفير مصر بالإمارات، بمبادرة الشيخ خليفة بالإفراج عن 103 سجناء مصريين مع دفع غراماتهم، ما يؤكد حرصه على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، ومدى ما تحتله مصر من مكانة رفيعة فى قلوب ووجدان شعب الإمارات الشقيق.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن منصور تعبيره عن ثقته بأن هذه المبادرة ستفتح كل آفاق الخير المنتظرة بين مصر وشقيقتها الإمارات، وسوف تزيل كل شائبة علقت بثوب تاريخهما العريق خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن مبادرة رئيس الإمارات من أسعد الأخبار التي أثلجت صدور الجميع، وأدخلت في قلوب ذوي هؤلاء المفرج عنهم السعادة الغامرة التي انتظروها كثيراً، مشيراً إلى أن "هذا هو ما نتوقعه من أبناء الشيخ زايد (رحمه الله)، فهم الأوفياء لوصاياه، وهم الأمناء على رصيد العلاقات الإماراتية – المصرية".