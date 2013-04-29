تبرئة المغربي من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، وانقضاء الدعوى ضد رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، في قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.

كانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام لأحمد المغربي بتخصيص قطعة أرض في منطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني أكرم عضاضة، باعتباره المدير المسؤول للشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت، مما ربّح المتهم الثاني نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.