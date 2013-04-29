إيقاف أطباء كانوا مناوبين في المدينة الجامعية بالأزهر بعد وفاة طالب

قررت جامعة الأزهر إيقاف أطباء المركز الطبي بالمدينة الجامعية للبنين بالجامعة والذين كانوا متواجدين يوم الخميس الماضي عن العمل وإحالتهم للتحقيق العاجل، لتقصيرهم في استقبال حالة الطالب أحمد محمد الباز بالسنة الثالثة بهندسة الأزهر، والذي توفي إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قرر مجلس الجامعة، في بيان له اليوم، تعيين مدير عام جديد للإدارة الطبية لجامعة الأزهر وإحالة الأطباء المناوبين للطوارئ ليلة استقبال الطالب المتوفى بمستشفى الزهراء الجامعي والحسين الجامعي التابعتين للجامعة للتحقيق الفوري، لإثبات المقصرين في التعامل الطبي مع الطالب المتوفى.

وقرر المجلس كذلك تكليف عمداء كليات طب الأزهر بالإشراف الطبي على المراكز الطبية بالمدن الجامعية بالأزهر كل في تخصصه، وتوفير أطباء من هيئة التدريس لتقديم الرعاية الطبية لطلاب المدن الجامعية بالأزهر.

وناشدت إدارة جامعة الأزهر وزير الصحة إحالة المسؤولين بالمستشفيات التابعة للوزارة الذين امتنعوا عن استقبال حالة الطالب المتوفى إلى التحقيق.

وتقدم مجلس الجامعة بالتعازي لأهل الطالب أحمد الباز والذي توفي في مستشفى سيد جلال الجامعي يوم الخميس الماضي إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد بالرئتين.