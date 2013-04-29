مجلس الدولة يقضي بإعادة مظهر شاهين لعمله بـ"عمر مكرم"

قضت المحكمة التأديبية، برئاسة المستشار محمد مختار نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الشيخ مظهر شاهين، وإعادته للعمل إماماً وخطيباً لمسجد عمر مكرم، ووقف تنفيذ قرار وزير الأوقاف المصري الدكتور طلعت عفيفي بوقفه عن العمل.

وعقب صدور الحكم، سادت الفرحة أنصار الشيخ مظهر، ورددوا هتافات "الله وأكبر" و"يحيا قضاء مصر"، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

هذا وكان شاهين قد دافع عن نفسه أمام المحكمة بأنه لم يدخل في أي معارك سياسية، وأنه يدافع عن مؤسسات الدولة وهي الجيش والأوقاف والأزهر، وهي ملك للجميع، ولا يجب أن تكون ملكاً لأحد.

وأكد شاهين أن السبب الذي أوقف بسببه عن العمل كان بسبب شكوى لأحد المواطنين يتهمه فيها بأنه يريد الانقسام في المجتمع، وهذا غير صحيح لأنه لم يدعو إلى هذا.