مصر.. نشطاء يحتفون بفوز شيخ الأزهر بجائزة "الشيخ زايد"

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاج" جديدا بعنوان "شكرا شيخ الأزهر"، احتفالاً بتكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحصوله على جائزة "الشيخ زايد"، للكتاب، وجائزة شخصية العام الثقافية من أبوظبي، معتبرين أن هذه الجوائز هي تكريم لمصر والأزهر الشريف والعالم الإسلامي.

وكان الطيب قد تسلم جائزة شخصية العام الثقافية الإماراتية، حيث تم تكريمه مساء الأحد، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتحت رعاية الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وأعرب الطيب عن تقديره لثقة القائمين على جائزة الشيخ زايد للكتاب لمنحه جائزة شخصية العام الثقافية من الجائزة، معتبراً أن هذا التكريم تكريم لمصر والأزهر الشريف والعالم الإسلامي.

وأكد الطيب على أن "الأزهر ليس مؤسسة مصرية بل مؤسسة عربية وإسلامية وعالمية ودوره تاريخي مضى عليه أكثر من 1500 عام، فهو الحارس الأمين للأمة واعتدال هذا الدين الكريم وسيظل كذلك لأنه يعمل دائما لمصلحة الإسلام والمسلمين".

وجاءت بعض التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" مخاطبة "الطيب" فجاء بها: "تكريمك في الإمارات والجائزة باسم العظيم الشيخ زايد له مذاق خاص.. حمى الله شعب مصر وشعب الإمارات من سرطان الإخوان".

ومن أمثلة التعليقات الأخرى: "اختيار شيخ الأزهر في جائزة الشيخ زايد تكريم يستحقه فهو رجل يستحق كل احترام وتقدير، شكرا للإمارات وأهلها هذا ما تعودناه منكم"، و"لقد أعطى شعب اﻹمارات مثالا جللا في تقدير علماء اﻷمة.. إنما جاء تكريمكم لفضيلة اﻹمام الطيب، تكريما لكل مصري شكرا لك"، و"استقبال الإمارات لشيخ الأزهر المصري بهذه الحفاوة رغم حكم الإخوان ورغم الخلية الإخوانية، يؤكد أن الإمارات دولة محترمة فعلاً".

وقال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبي، عبر تغريدة له على "تويتر": "إن زيارة شيخ الأزهر للإمارات عزيزة على كل مواطن إماراتي غير إخواني".

يذكر أن الفائز بلقب "شخصية العام الثقافية" يحصل على جائزة قدرها مليون درهم إماراتي إضافة إلى "ميدالية ذهبية" تحمل شعار "جائزة الشيخ زايد للكتاب"، و"شهادة تقدير"، بينما يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على 750 ألف درهم، إضافة إلى "ميدالية ذهبية" تحمل شعار الجائزة و"شهادة تقدير".

وذكرت بعض التقارير الصحافية أن الطيب سيتبرع بقيمة الجائزة ولكن لم يتم الإفصاح عن جهة التبرع، وإن كان الأقرب أنها ستدخل ميزانية الأزهر الشريف.

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تأسست عام 2006، وهى جائزة مستقلة تمنح سنويا للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب تكريماً لإسهاماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية، وتحمل اسم مؤسس دولة الإمارات المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

