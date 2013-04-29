وفود سلفية تزور الولايات المتحدة خلال 10 أيام

يتجه وفد من حزب "النور" والدعوة السلفية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عشرة أيام.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" بمجلس الشورى، تصريحاته بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من جمعيات دعوية أميركية وستشمل لقاءات مع الجالية المصرية، ولن يتم الخوض في الشؤون السياسية ولا مقابلة أي من المسؤولين الأميركيين.

وستتزامن زيارة وفد "النور" مع زيارة لوفد من الدعوة السلفية التي ستلتقي بدورها مع بعض المراكز الإسلامية والجالية المصرية من باب الدعوة فقط.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حزب "النور" يسعي الآن للتواصل مع الجاليات المصرية في الدول الأجنبية، قبل الانتخابات البرلمانية لكسب أرضية جديدة بعد تراجع شعبية "الإخوان".

من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية نورهان الشيخ، إن السلفيين يريدون التفاوض مع المسؤولين الأميركيين لعرض أنفسهم كبديل لجماعه "الإخوان" التي خسرت الولايات المتحدة الرهان عليها رغم دعم سياساتها في مصر.

وأضافت أن السلفيين يرون أنفسهم الآن بديلاً للإخوان داخلياً وخارجياً، ويسعون للوصول إلى السلطة والاتجاه إلى دعم الخارج، إلا أنها رجحت ألا تكرر الولايات المتحدة تجربتها مع "الإخوان" مرة ثانية مع السلفيين، بعد أن دعمت "الإخوان" وخسرت الرهان عليهم وهو ما يحرج إدارة الرئيس باراك أوباما.

