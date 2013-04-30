البدري: الاحتفال بعيد العمال لا يكون في القصر الجمهوري

أوضح علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أن اعتراض العمال على الاحتفال بعيدهم يتمثل في أنه سيكون بالقصر الجمهوري، مؤكداً على أن الاحتفال يجب أن يكون في إحدى المؤسسات العمالية أو الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أن الرئيس عبدالناصر والرئيس السادات كانا يحضران الاحتفال بعيد العمال في المناطق الصناعية، لأنه يوم تاريخي للعمال.

وأشار إلى غموض اختيار الألف عامل المشاركين في احتفال عيد العمال في القصر الجمهوري، موضحاً أن وضع قانون للعمال كان من خلال مركز سواعد، التابع لجماعة الإخوان المسلمين وهو جمعية خيرية.

وذكر أن رئيس الجمهورية عندما ذهب إلى سوهاج حاول العمال أن يحضروا الاجتماع، ولكن مسؤولي حزب الحرية والعدالة رفضوا دخول العمال، وكانت معهم الأسماء المسموح لها بالدخول، وهي كلها كانت من الإخوان فقط.

المشاركون في الاحتفال من العمال معروفون تماما

وقال زيان عبدالدايم، رئيس النقابة الحرة لأعمال التشييد والبناء بالقليوبية، إن أسباب رفض العمال الحضور لم تكن سياسية كما يشاع، لأن المفروض أن يتم الاحتفال في أي مكان صناعي أو يفتتح موقع صناعي جديد.

وأضاف أن المشاركين في الاحتفال من العمال معروفون تماما وجميعهم سيكونون من أهله وعشيرته فقط، مشيرا إلى أن هناك دعوى تم تقديمها فعليا إلى العمال وتم رفضها.

وأشار إلى أن مركز سواعد عبارة عن جمعية خيرية، وليس من حقها أن تحضر الاجتماع الخاص بوضع القانون الجديد للعمال، ولا يجب أن يتم هذا الاجتماع إلا بوجود وزير القوى العاملة.

وأكد أن هناك 4500 مصنع متوقف عن العمل، وهناك مصانع الغزل والنسيج توقفت تماما وهو ما يتم لصالح طرف غامض، مشيرا إلى أن القطن غير موجود في السوق ولم يتم توصيله إلى المصانع وهناك من احتكر الأقطان وقام بشراء المحصول بالكامل.

الاحتفال في قصر القبة هو شرف للعمال

وقال عبدالفتاح فكري، رئيس اتحاد عمال السكك الحديدية، إن الاحتفال في قصر القبة هو شرف للعمال وتكريم لهم، وقلة من العمال هم الذين رفضوا الذهاب إلى الاحتفال ولكن الأغلبية ستشارك.

وأكد أن اتحاد عمال مصر هو الاتحاد الشرعي المنتخب من القاعدة العريضة من العمال في مصر، بغض النظر عن اتحادات العمال المستقلة، مشيراً إلى الاتحاد غير مسيس واستقبال العمال في القصر الجمهوري تكريم للعاملين.

وأوضح أن الاتحاد يختار المشاركين في الاحتفال سنوياً بعد ترشيح النقابات العمالية المختلفة للعمال المشاركين، ويتم اختيار المشاركين من اتحاد عمال مصر.