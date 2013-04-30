موظفو مجلس الدولة يتظاهرون في مصر

بدأ العشرات من موظفي مجلس الدولة تظاهراتهم داخل المجلس، وذلك لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كبدل العلاج، وزيادة الحوافز والمكافآت.

ودخل المتظاهرون عدداً من قاعات المجلس لمنع هيئات المحاكم من عقد جلساتها، وخاصة القاعة 11، التي تستعد لبدء انعقاد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، التي من المقرر أن تنظر في عدد من القضايا الهامة، على رأسها الدعاوى المطالبة بمنع مجلس الشورى من إصدار أي تشريعات أو قوانين، ودعوى منع الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية، بحسب ما أفادت "اليوم السابع".

كما حاول المتظاهرون منع زملائهم من الموظفين الذين رفضوا المشاركة في التظاهرات من مباشرة عملهم، ورددوا هتافات "يالي ساكت ساكت ليه.. فاتح الدرج ولا إيه".