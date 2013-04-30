زيارة خاطفة لرئيس الوزراء القطري إلى مصر

وصل إلى القاهرة صباح الثلاثاء 30 أبريل/نيسان، الشيخ حمد بن جاسم آل ثان رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر قادماً من نيويورك في زيارة سريعة لمصر، تستغرق عدة ساعات، يستقبله خلالها الرئيس محمد مرسي.

وكان في استقبال الضيف القطري، لدى وصوله إلى القاهرة ،المهندس وائل المعداوي، وزيرالطيران المدني والسفير القطري في القاهرة.

وكان الشيخ حمد بن جاسم، رأس الوفد الوزاري العربي الذي يجري مشاورات في الولايات المتحدة مع المسؤولين الأمريكيين، بحسب ما أفادت وكالة الشرق الأوسط.

وتتركز المشاورات على عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحث آليات جديدة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ويضم الوفد العربي وزراء خارجية مصر، والسعودية، والأردن، والمغرب، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.