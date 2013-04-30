مصر.. بدء التحقيق في تسمم طلاب الأزهر بعد حجز الأطعمة

بدأت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة تسمم عدد من طلبة المدينة الجامعية بالأزهر، للمرة الثانية خلال شهر. وأمرت بالتحفظ على الأطعمة التي تناولها الطلبة، تمهيداً لعرضها على مفتش الصحة. ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة، بإشراف عمرو غايش، للمستشفيات للاستماع لأقوال المصابين.



يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان في مصر،الثلاثاء، أن عدد المصابين بين صفوف طلاب المدينة الجامعية بالأزهر ارتفع إلى 131 مصاباً نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة. وأشارت إلى أنه تم نقل 44 مُصاباً إلى مستشفى الزهراء الجامعي، في حين توزّع الآخرون على عدة مستشفيات.



وأوضحت في بيان لها أن 42 مصاباً خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج واستقرت حالاتهم، فيما لا يزال 89 مصاباً يتلقون العلاج.

وكان مراسل "العربية" في القاهرة أفاد بقطع المئات من طلاب جامعة الأزهر الطريق أمام المدينة الجامعية بمدينة نصر، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وذلك احتجاجاً على تسمم العشرات من زملائهم للمرة الثانية، نتيجة تناول وجبات غذائية فاسدة.

وقال أحد طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر إن قرابة 100 طالب قد أصيبوا بالتسمم، بعد تناول وجبة غداء مكونة من تونة وخضار.

ومن جانبه، قال أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمون، إن ما حدث في الأزهر من تسمم الطلاب مساء الاثنين للمرة الثانية خلال فترة قصيرة أمر مسيء، ولكن لا داعي للتعجل في إصدار أحكام أو تحليلات حتى نعرف المعلومات. وأوضح عارف أن مطالبة بعض الشباب بإقالة شيخ الأزهر هو نتيجة لصدمة الحادث، كما أن اتهام البعض للإخوان ليس عليه دليل وغير منطقي.

إلى ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، وزير الصحة بزيارة طلبة المدينة الجامعية بجامعة الأزهر الذين أصيبوا بحالة تسمم مساء أمس على وجه السرعة. كما طالبه بفتح تحقيق فوري حول تكرار حالات التسمم التي يتعرض لها طلاب المدينة الجامعية.



وشدد على ضرورة أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص والتحاليل المطلوبة، وسرعة الانتهاء من التحقيق وإعلان نتائجه، ومحاسبة المسؤولين.