مصر.. 28 مايو النطق بالحكم في دعوى النائب العام برد المحكمة

قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، حجز الدعوى التي أقامها النائب العام المستشار طلعت عبدالله، على حكم إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتعيينه، حيث حددت الدائرة 46 بمحكمة استئناف القاهرة جلسة 28 مايو/أيار المقبل للنطق بالحكم في دعوى النائب العام برد الدائرة 120 دائرة رجال القضاء.

وكانت المحكمة قد قررت، الأحد، وقف نظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من النائب العام الحالي.

وأكد السيد حامد محامي النائب العام المستشار طلعت عبدالله لـ"العربية.نت" أن النائب العام طلعت عبدالله، أكد في طلبه لرد المحكمة أنه يكنّ كل التقدير والاحترام لكل قضاة مصر، ولكنه طلب الرد امتثالاً لقول الله تعالى "ولكن ليطمئن قلبي"، حيث إن عضو يسار الدائرة المستشار محسن الباز سبق أن أدلى بحوار تلفزيوني أفصح فيه عن رأيه ونيته في موضوع تسليم الصيغة التنفيذية للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وبالتالي فقد حيدته".

وأضاف محامي النائب العام: "طلبنا استخراج بيان من محكمة استئناف القاهرة عما إذا كانت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء لها اختصاص قاضي الأمور الوقتية من عدمه، لأن الطلب المقدم للدائرة 120 طلبات رجال القضاء هو طلب مفترض أن يقدم لقاضي الأمور الوقتية وليس لذات الدائرة التي أصدرت الحكم واستنفذت ولايتها".

وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد تقدم بطلب الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه كنائب عام، إلا أن قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف رفض إعطاءه الصيغة التنفيذية، الأمر الذي اضطره لتقديم دعوى أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء.