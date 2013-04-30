مظهر شاهين: الأوقاف المصرية تسعى لأخونة المساجد

أشاد إمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين بالحكم القضائي بعودته إلى عمله وإلغاء القرار الخاص بإيقافه عن العمل من وزارة الأوقاف، معتبراً أن القضاء أنصفه.

وقال إن مفتش الأوقاف أبلغه بالإيقاف عن العمل من دون ذكر الأسباب، واصفاً الاتهامات الموجهة ضده من الأوقاف بالمضحكة.

وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث" أن انضمامه للثورة المصرية كان عن قناعة كاملة، مشيراً إلى أنه فتح أبواب المسجد للثورة.

وقال إن الشكوى المقدمة ضده كانت معدة لذبح مظهر شاهين، مشيراً إلى أن تفسير الحكم من الوزارة هو عودته إلى العمل وليس إلى المسجد وهو أمر غير حقيقي، وإنه متواجد في مسجد عمر مكرم، لأنه ضد أخونة عمر مكرم.

واعتبر شاهين كافة التيارات الإسلامية ما عدا حزب النور تسير خلف الإخوان المسلمين وتوافق على كل تحركاتهم بصورة كاملة، ونفى وجود مشاكل بينه وبين أي من التيارات الإسلامية.

واستنكر ما حدث للطلاب في جامعة الأزهر وتسمم الطلاب بسبب إحدى الوجبات، مطالباً ألا يتم توجيه التظاهرات إلى مقر مشيخة الأزهر.