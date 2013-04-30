مقتل اثنين وإصابة 27 في انقلاب حافلة سياحية جنوب سيناء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 27 راكباً إثر انقلاب حافلة سياحية على بعد 55 كيلومتراً من رأس سدر، كانت متجهة إلى القاهرة.

وتلقى اللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء، بحسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع"، بلاغاً من الرائد محمود مطرود، مأمور نقطة شرطة أبوزنيمة، يفيد بانقلاب حافلة سياحية قادمة من شرم الشيخ باتجاه نفق أحمد حمدي بمنحنيات وادي غرندل.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد محمود محمد أبوزيد (24 سنة – سوهاج)، والسيد على أحمد محمد (30 سنة – الفيوم)، وتم تحويل خمسة مصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، واثنين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وذلك لسوء حالتهما، وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيق.