والد صاحبة قصيدة "الخروف" يتلقى تهديداً من قيادي إخواني

تلقى والد الطفلة المصرية حبيبة يحيى عبدالمنعم، التي ألقت قصيدة تنتقد جماعة "الإخوان المسلمين" أمام وزير التعليم، تهديداً من أحد قياديي حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الغردقة، وذلك قبل ظهوره هو وابنته في برنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري مساء الاثنين 29 إبريل/نيسان.

وأكد عبدالمنعم أن التهديد جاءه من محمد فتحي، عضو حزب "الحرية والعدالة" بالغردقة، حيث أخبره بلهجة حادة "بنتك تعرف إيه عن الإخوان علشان تتكلم وتغلط في الإخوان؟".

وكانت التلميذة حبيبة، التي لم تتجاوز العاشرة من العمر، تحولت إلى عنوان رئيسي في أبرز الصحف المصرية التي صدرت الاثنين، وذلك بفضل القصيدة التي ألقتها أمام الوزير إبراهيم غنيم وحملت عنوان "الأستاذ والخروف".

حبيبة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرسي".

فصحيفة "الوطن" حملت عنوان: تلميذة الابتدائي تفاجئ الوزير بقصيدة "الخروف" وتصرخ "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرسي".

وفي صحيفة "الأخبار"، جاء ذلك العنوان: من التلميذة المتفوقة إلى الوزير.. مصر لم تتغير وحسبي الله ونعم الوكيل.. حبيبة ألفت قصيدة لاذعة.. وغنيم: مفيش على راسنا بطحة.

وعنونت "المصري اليوم" في صفحتها الأولى: ألقت قصيدة "الأستاذ والخروف".. وغنيم: لا هيبة لمدرس "بيخمس" مع طلابه.. تلميذة أمام الوزير: حسبي الله ونعم الوكيل.

أما "الأهرام" فحملت عنوان: وزير التعليم يكرم غداً تلميذة "الأستاذ والخروف".

وعند سؤالها عما إذا كانت تشعر بالخوف بعد التهديد الذي تلقاه والدها، أجابت بأنها لا تخشى التهديد "لأنني مؤمنة بما قلته في قصيدتي وهذا رأيي الشخصي".

وقالت حبيبة: "حسبي الله ونعم الوكيل" هي أبسط كلمة يمكن أن تقال للرئيس مرسي هو وأنصاره، إلا أنها وجهت الشكر لوزير التعليم الذي أتاح لها الفرصة لكي تعبر عن رأيها، وأعربت عن أمنيتها في ألا يمنعها أحد من إلقاء الشعر السياسي.

وأضافت حبيبة، الحائزة على المركز الأول بمسابقة إلقاء الشعر على مدى سنتين متتاليتين: "البلد أصبحت بلا أمن ولا أمان ولا عدل ولا نظام".

قصيدة "الخروف"

وقصيدة "الخروف" التي ألفها والد حبيبة الشاعر يحيي عبدالمنعم، حملت الأبيات التالية:

خروف العيد نطحني

وناوي يذبحني

بسعره الغالي جرحني

وماء ماءلي وشوحلي

مين انتة عشان تاكل لحمي

مين انتة عشان تجيب ثمني

بسعري الغالي حاشويك

واحطم كل غلاويك

ولا يمكن حاغذيك

ولا صوفي يدفيك

ولو شفتك تبص بعين

على صوفي وعلى القرنين

حاسِن قروني وبحدين

في صدرك وانزع الكتفين

كفاية عليك صوتي العالي

وأنا صوتي كمان غالي

ما يسمعنيش غير الشاري

يكون عنده حساب جاري