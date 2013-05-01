اعتقال عبدالله بدر للسجن عاما في قضية إلهام شاهين

تمكن الأمن المصري، فجر الأربعاء الأول من مايو/أيار، من ضبط عبدالله بدر المذيع بقناة الحافظ، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في قضية سب الفنانة المصرية إلهام شاهين، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، وقد تم ترحيله إلى سجن وادى النظرون، لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وكانت معلومات وردت للأمن عن تردد بدر على شقة قام نجله باستئجارها في مدينة العاشر من رمضان، وتم رصده منذ 10 أيام، لكنه غادر المكان قبل ضبطه.

وسيتم نقل بدر إلى مديرية أمن القاهرة، لتنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس سنة في سب إلهام شاهين.

وبعد صدور الحكم بحبس بدر، حاول الاستئناف، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الصادر بحبسه.

وقالت الفنانة المصرية في وقت سابق إن الحكم الصادر سيمنع التطاول على الآخرين، وإن بدر سيصبح عبرة لغيره.

وصدر حكم ابتدائي في ديسمبر/كانون الأول، بسجن الداعية السلفي، بدر، لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانته بالسب والقذف.

واتهم بدر الممثلة المصرية بممارسة "الفجور" في أفلامها، وتوجه في إحدى الحلقات إلى الممثلة متسائلاً عن عدد من قال إنهم "قبلوها واعتلوها باسم الفن"، على حد تعبيره.