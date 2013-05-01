زيارات وفود حكومية لـ"الإرشاد" تثير جدلاً حول "من يحكم مصر"

أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" أن وفد الدعاة التابعين لوزارة الأوقاف الذي زار مكتب الإرشاد، الأربعاء الأول من مايو/أيار، هم أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين"، وقد كانت زيارتهم طبيعية لمناقشة عمل قسم الدعوة، وتصادفت زيارتهم مع وجود قيادات مكتب الإرشاد، لكنهم لم يلتقوا أياً من هؤلاء القيادات.

وأثارت زيارة وفد دعاة الأوقاف وقبلهم وفد من ائتلاف القضاء الحر إلى مكتب الإرشاد، جدلاً جديداً حول أهداف هذه الزيارات، وهل تعني أن الحاكم الفعلي لمصر هو مكتب الإرشاد؟

وقال عارف "إن جماعة الإخوان المسلمين لا تتدخل من قريب أو بعيد في عمل أي جهة حكومية، ونحن لسنا جهة شكاوى، أما وفد القضاة فقد جاء للتعارف، وكان مكتب الإرشاد قد أنهى اجتماعه ولم يلتق أياً منهم".

وكان وفد من دعاة وزارة الأوقاف زار الأربعاء مكتب الإرشاد بمقره الرئيس بالمقطم، ضم كلاً من الشيوخ رضا رجب وعبدالعزيز رجب وناصر العشري وجمال عبدالستار.

ونفى عارف ما تردد عن طلب وفد الدعاة من المرشد التوسط لدى مجلس الشورى باعتبار أن أغلبيته من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" لحثه على الإسراع بمناقشة قانون نقابة الدعاة.

وفي وقت سابق، زار وفد من ائتلاف القضاء الحر برئاسة المستشار أحمد الجارحي مقر مكتب الإرشاد لمقابلة قيادات الجماعة، وعرض مطالبهم بعودة القضاة ووكلاء النيابة الذين تم إخراجهم من السلك القضائي زوراً، بحسب تصريحات رئيس الائتلاف، وكذلك التأكيد على موافقتهم على قانون السلطة القضائية وتخفيض سن معاش القضاة إلى 60 عاماً.

ورداً على هذه الزيارة، أكد عارف أن "الوفد القضائي لم يلتق أياً من أعضاء مكتب الإرشاد". وقال: "إن هذا الوفد سلم هوياته لأمن المكتب لكنه لم يلتق أحداً من أعضاء مكتب الإرشاد ولم يعرضوا أي مطالب لهم".

وبدوره، رأى الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب "التحالف الاشتراكي" وعضو "جبهة الإنقاذ الوطني" أن مثل هذه الزيارات ظاهرة طبيعية، ففي أي مجتمع هناك نوع من هؤلاء الناس الذين يتوجهون دائماً لمصدر السلطة أو من يعتقدون أنه له تأثير في السلطة لتحقيق مطالب لهم، وهناك نوع آخر من الشخصيات تعتقد بمثل هذه الزيارات أنهم سيحققون مصالح لهم".

أما سيد عبدالعال، رئيس حزب "التجمع"، فرأى أن هذه الزيارات تؤكد أن المرشد هو الحاكم الفعلي للبلاد، وليس رئيس الجمهورية.

وأضاف عبدالعال، في تصريح لـ"اليوم السابع": "لا نلوم في ذلك الوفدين الذين لجأوا إلى مكتب الإرشاد، ولكن نلوم قيادات الجماعة الذين استقبلوهم، لأنهم غير ذي صفة رسمية في الدولة لمناقشة مشاكل أية فئة مجتمعية متعلقة بشؤونهم المرتبطة بمؤسسات الدولة".