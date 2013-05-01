محمود عزب: تكريم الإمارات لشيخ الأزهر تكريم لمصر

قال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، إن العلاقات بين مصر والإمارات عميقة وقوية، مشيداً بتكريم الإمارات لشيخ الأزهر أحمد الطيب، واعتبره دليلاً على التقارب بين الدولتين وتعظيم الوسطية.

وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على "العربية الحدث" أن مفردات الحضارة أعلى من مفردات السياسة، وما حدث من الإفراج عن 103 من السجناء المصريين هو عمل حضاري كتكريم إضافي لشيخ الأزهر.

وأشار إلى أن الأزهر هو مدرسة الإسلام العليا، مؤكداً أنه حافظ على التميز الذي بدأ به، وهو حضارة للإسلام والمسلمين والعرب، ولذلك كان تقدير الإمارات له في تكريم شيخ الأزهر.

وقال إن زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر ارتبطت بمعارضة لزيارة الأزهر، ولكن الأزهر أكد استضافته والترحيب به، مثله مثل أي رئيس لدولة أخرى.

وأضاف أن الأزهر أكد دائماً وقوفه إلى جوار حقوق الدول المغتصبة أراضيها، وهو ما دفعه للحديث عن حقوق دولة الإمارات في جزرها المغتصبة منها.

وأكد أن الشارع المصري يؤكد أن هناك تحركات مدبرة في قضية تسمم الطلاب في المدينة الجامعية بالأزهر والطريقة، والمحللون يؤكدون أن ترافق الحادثة مع تكريم شيخ الأزهر يراه البعض تسييساً للقضية.

مؤسسة الأزهر أقدم من النظام الجمهوري والملكي

وقالت ابتسام الكتبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات من دبي، إن مؤسسة الأزهر عريقة، وهي أقدم من النظام الجمهوري والملكي في مصر، والإفراج عن المسجونين تكريماً لشيخ الأزهر، وهم ليسوا من مرتكبي الجرائم السياسية أو الجنائية.

وأضافت أن الوفد الرئاسي الذي زار الإمارات منذ فترة كان يفاوض للإفراج عن 11 من المسجونين الذين كانوا موقوفين لمسهم بأمن الإمارات، وهناك فارق بين الحالتين.

وأكدت أن الأزهر يقف موقفاً محايداً وسليماً من كل الدول العربية وغيرها، وهو يعي التمدد الإيراني والنوايا الخبيثة لإيران، وسعيها إلى أهداف ليست في مصلحة الدول العربية.

وأشارت إلى أن إيران لا تنظر إلى مصر باعتبارها دولة حليفة، ولكنها ترى مصر الفاطمية الشيعية التي فقدتها في السابق وتريد استرجاعها، وهو ما يدركه الأزهر جيداً ويسعى لمقاومته.

وأكدت أن الإمارات لم تتخذ أي مواقف عدائية من مصر، ووجهت دعوة للرئيس محمد مرسي لزيارة الإمارات، وهي تحتفظ بعلاقات طيبة مع مصر، ولديها الكثير من العمالة المصرية في الإمارات.