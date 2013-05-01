مرسي يُصدر قراراً بتشكيل مجلس للمصريين في الخارج

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير عمر عامر، أن الرئيس المصري محمد مرسي سيصدر قراراً جمهورياً، الأربعاء الأول من مايو/أيار، بتشكيل المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج‏.‏

وأضاف عامر، في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، أن الرئيس مرسي وعد بإصدار قرار جمهوري لمتابعة أحوال المصريين في الخارج والاهتمام بجميع مشاكلهم والعمل على حلها، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء.

ورداً على سؤال حول التعديل الوزاري، قال المتحدث إن المشاورات فيما يخصّ التعديل لا زالت جارية ولم تنته حتى الآن، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من المشاورات في غضون أيام، وأن التأخير لاختيار الأكفأ.

وفيما يتعلق بالأنباء التي ترددت عن تأخير إعلان التعديل الوزاري بسبب رفض بعض الأسماء المشاركة في الوزارة، أكد عامر أن المشاورات مستمرة وتأخذ مسارها في عملية النقاش، مشيراً إلى أن الرئيس كان واضحاً في وضع معايير محددة في عملية الاختيار.

ورداً على سؤال يتعلق بمؤتمر العدالة الذي بدأ أمس الثلاثاء في رئاسة الجمهورية، قال المتحدث إن الرئيس مرسي لم يحضر الاجتماع الخاص بمؤتمر العدالة لعقده لقاء مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، مؤكداً في الوقت نفسه أن الرئيس مرسي يهتم شخصياً بالمؤتمر ويتابعه بكل جدية بما يعكس احترامه للقضاة.

وحول إمكانية أن يُلزم مؤتمر العدالة مجلس الشورى بتبني التوصيات التي ستصدر عنه في قانون السلطة القضائية، قال المتحدث الرسمي إن المجلس التشريعي لا أحد يُلزمه وهو مَنْ يقوم بالتشريع دون تدخل من أحد.