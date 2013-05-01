مصر تستجوب ترابين المتهم بالتجسّس لصالح إسرائيل

أعلن هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء الأول من مايو/أيار، عن بدء استجواب السجين عودة ترابين، المتهم بالتجسّس لصالح إسرائيل، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلن فيه ترابين الشهر الجاري عن البدء بإضراب عن الطعام مطالباً بإطلاق سراحه بعد 12 عاماً من سجنه.

وكانت السلطات المصرية والإسرائيلية شرعت في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي في مبادلة 65 سجيناً مصرياً بإسرائيل مقابل الإفراج عن ترابين، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع.

يُذكر أن السجين عودة ترابين، وهو إسرائيلي من أصل مصري، وُجد مذنباً بتهم التجسس لإسرائيل في عام 2000، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.