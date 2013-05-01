وفد من دعاة وزارة الأوقاف يزور مقر مكتب الإرشاد

زار وفد من الدعاة التابعين لوزارة الأوقاف، الأربعاء الأول من مايو/أيار، مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، لمقابلة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، بالتوزاي مع انعقاد مكتب الإرشاد لعرض مطالبهم حول إصدار قانون نقابة الدعاة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر مطلعة أن وفد الدعاة ناقش مع قيادات الإرشاد رفض مجلس الشورى قانون نقابة الدعاة، وطالبوا بتوسط الجماعة من خلال أعضائها بمجلس الشورى لمناقشة القانون مرة أخرى.

وأكدت المصادر أن وفد الدعاة الذي التقى قيادات مكتب الإرشاد برئاسة جمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف للدعاة، ناقش مع قيادات الجماعة عدداً من الأمور التي تتعلق بالدعاة، وعلى رأسها قانون نقابة الدعاة الذي تم رفضه من قبل مجلس الشورى.

وأضافت المصادر أن قيادات الجماعة شددوا على الدعاة بضرورة أن يقوموا بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل للاعتراض أمام مجلس الشورى على رفض الأخير قانون نقابة الدعاة، مضيفة أن قيادات الجماعة طالبوهم ألا ينظموا أي فعاليات أخرى ضد مجلس الشورى.

ووصفت المصادر مجموعة الدعاة الذين التقوا قيادات مكتب الإرشاد، والذين قدموا مشروع قانون لتأسيس نقابة للدعاة بأنهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، مشددة على أن الجماعة هي التي تحركهم.