5 مايو أولى جلسات محاكمة دومة بتهمة إهانة الرئيس

حدد المستشار عبدالرحمن حافظ، المحامي العام لنيابات غرب طنطا جلسة الأحد 5 مايو/أيار لبداية محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام.



وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخي قد قررت حبس الناشط السياسي 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم للمحاكمة محبوسا في قضية إهانة رئيس الجمهورية، ووجهت له تهم إذاعته عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت له النيابة تهم إهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل الإعلانية، وكان ذلك بالقصد ببرنامجي صدى البلد والعاشرة مساء، ووصفه بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة.

وقررت النيابة إحالته إلى أقرب جلسة بشهر مايو/أيار مع إعلان المتهم بها داخل محبسه، على أن يتم عرضه محبوسا، ويراعى له التجديد أثناء الجلسة، ونقلت قوات الأمن أحمد دومة إلى سجن دمنهور داخل سيارة مدرعة.